«Бездействие только усугубляет ситуацию»

О подростковой банде, которая избивает сверстников в Краснодаре, широко стало известно в начале ноября, после публикаций СМИ об избиении 14-летней девочки возле краснодарской школы №104. По словам вице-губернатора Александра Руденко, несовершеннолетние устроили в городе «бойцовский клуб». Он пообещал провести работу с подростками, вовлеченными в массовые драки. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». Одновременно ведется проверка на предмет халатности должностных лиц системы профилактики. Что стоит за детской жестокостью и может ли явление приобрести массовый характер, «Ъ-Новороссийск» рассказала новороссийский психолог Наталья Зиновьева.

Наталья Зиновьева

Фото: предоставлено автором

«За жестоким поведением стоит дикое количество накопленной злобы, слабости, агрессии, боли. Человек захлебывается внутри от своей собственной безысходности, нереализованности, и чтобы это подавить внутри себя, не чувствовать, он это выражает через агрессивное поведение. Насилие над другими людьми происходит только из-за того, что именно такое отношение к человеку было на протяжении долгого времени. Длительное травмирующее воздействие калечит детскую психику, приводя к возможным психопатологическим и психическим расстройствам.

Когда ребенок систематически подвергается унижениям, физическому или эмоциональному насилию, пренебрежению со стороны близких, его психика включает защитные механизмы. Однако эти механизмы часто оказываются деструктивными — накопленная боль и злость ищут выход через причинение вреда более слабым.

Особенно опасно то, что маленький человек начинает воспринимать агрессию как норму общения, единственный способ получить внимание или утвердить свою значимость. Он усваивает модель поведения, при которой сила становится главным аргументом в отношениях с окружающими.

Трагично то, что родители часто предпочитают не замечать подобных проявлений, делая вид, что ничего страшного не происходит. Такое бездействие только усугубляет ситуацию — ребенок получает молчаливое разрешение на продолжение агрессивного поведения и переносит его в другие сферы жизни. Ранние признаки проблемы: ребенок может проявлять жестокость к домашним животным или игрушкам. Есть много историй, где дети калечили домашних животных, потому что некуда им деть свой заряд боли, безысходности, несправедливости.

Предотвратить подобное поведение можно только уважительным отношением к ребенку, установив запрет на насилие в семье, унижения, драки, пренебрежение и обесценивание.

Для подростков нормален язык силы, стаи — это закономерная стадия развития. Путь к взрослению лежит через максимализм и стремление к доминированию. Вспомните, подростки всегда сбивались в группы — это происходило и в дореволюционное время, и в послевоенное, и в 90-е годы. Однако в здоровой среде эти проявления постепенно нивелируются. Если же у ребенка нет здоровой среды нигде, он будет считать агрессивное окружение нормой».