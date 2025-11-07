Причиной крушения вертолета в Дагестане стала техническая неисправность

Техническую неисправность рассматривают в качестве основной версии крушения вертолета Ка-226 в Дагестане. Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, перед крушением на борту возникла поломка, и экипаж попытался совершить вынужденную посадку.

Борт, принадлежавший АО «Концерн КЭМЗ», разбился в Карабудахкентском районе Дагестана. Он выполнял маршрут из Кизляра в Избербаш и упал на частный дом на территории турбазы «Солнечный берег». На борту находились семь человек, четверо из них погибли. Трое выживших находятся в тяжелом состоянии.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним по факту ЧП. Расследованием причин аварии также займется Межгосударственный авиационный комитет.

Никита Черненко