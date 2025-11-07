СКР возбудил дело после падения вертолета в Дагестане

Как стало известно «Ъ», СКР возбудил уголовное дело в связи с крушением вертолета Ка-226 в Карабудахкентском районе Дагестана. ЧП расследуется, как нарушение правил полетов или подготовки к ним, приведшее к гибели людей по неосторожности (ч. 3 ст. 263 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет техническое расследование произошедшего. Специалисты комитета в скором времени вылетят из Москвы в Махачкалу для осмотра места происшествия.

О крушении вертолета в окрестностях города Избербаш ранее сообщили в Минздраве Дагестана. На его борту находились семь работников Кизлярского электромеханического завода. Вертолёт рухнул на частный дом у турбазы "Солнечный берег". По последней информации, погибли четыре человека, трое пострадали и находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, воздушное судно принадлежало АО «Концерн КЭМЗ» и использовалось для обслуживания туристов. В момент аварии он возвращался с экскурсии в Сулакское ущелье.

Никита Черненко