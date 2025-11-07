Упавший в Дагестане вертолет разрушил частный дом

Упавший в окрестностях дагестанского города Избербаш вертолет Ка-226 разрушил частный дом. В момент крушения внутри дома не было людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На борту вертолета находились семеро туристов. По предварительным данным регионального Минздрава, погибли четыре человека, трое получили ранения.

Крушение произошло в 14:40 мск. Telegram-канал Baza сообщал, что вертолет упал на территории базы отдыха. Ка-226 — это небольшой вертолет, модификация Ка-26. Он предназначен для перевозки небольшого числа пассажиров или грузов до 1,3 т. Экипаж: 1-2 человека. Число пассажиров: 4-7