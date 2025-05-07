Начальника филиала ВСК отправили в колонию на три года за взятку в 1 млн рублей

Петроградский районный суд дал три года исправительной колонии строгого режима начальнику филиала ВСК Дамиру Гильфанову, которого признали виновным в получении взятки в размере 1 млн рублей при исполнении госконтракта, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 мая.

Процесс проходил в закрытом режиме. Помимо срока Гильфанов получил штраф в размере 2 млн рублей и лишился права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на госслужбе сроком на 3 года. Кроме того, суд конфисковал у начальника филиала ВСК 1 млн рублей.

По версии следствия, Гильфанов летом 2022 года якобы получил деньги от директора компании «ТехноИнвестПсков», выполнявшей работы в Петербургском кадетском корпусе пансиона воспитанниц Минобороны. Взамен он обещал главе организации принять объект без каких-либо проблем.

Первую часть суммы в размере 500 тыс. рублей передали через водителя Гильфанова, вторую — через сына субподрядчика. Оба якобы не знали о содержимом переданных пакетов. Подсудимый свою вину признал и оказал активное содействие следствию в изобличении других фигурантов дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Московский районный суд Петербурга приговорил к различным срокам в ИК общего режима трех женщин, которые участвовали в попытке незаконного вывоза за рубеж продукции военного назначения.

Андрей Маркелов