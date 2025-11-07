Горсуд Петербурга оставил в силе приговор экс-депутату Глущенко за убийство в 2004 году

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Приморского районного суда в отношении бывшего депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Глущенко, получившего 24 года строгого режима по делу об убийстве на Кипре в 2004 году предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Суд оставил апелляцию без удовлетворения.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили 7 ноября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, в апелляционных жалобах сторона защиты просила отменить приговор Глущенко и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство.

Представитель потерпевшего, в свою очередь, просил приговор изменить, наоборот, посчитав назначенное наказание чрезмерно мягким, и добавить осужденному еще год лишения свободы.

Санкт-Петербургский городской суд приговор райсуда оставил без изменений.

Напомним, что в январе этого года присяжные признали экс-парламентария виновным и не заслуживающим снисхождения. Сам подсудимый вину не признал и просил оправдать его.

Подробнее о деле Глущенко — в материале «Ъ» «Михаил Иванович, сознайся».

Андрей Цедрик