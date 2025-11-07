Левицкий: число гостей на открытии «Белого мыса» в Геленджике предсказать сложно

Комплекс «Белый мыс» в Геленджике планирует принимать порядка 3–5 тыс. человек ежедневно, при этом спрогнозировать точное количество гостей в день открытия достаточно сложно, сообщил на форуме «Техносмена-2025» ресторатор, руководитель проекта Дмитрий Левицкий.

Первоначально планировалось поэтапное открытие объектов проекта — энотеки, музея, лаборатории, школы виноделов и виноградарей, экспоцентра, дегустационных залов и ресторанов. Однако на одном из совещаний приняли решение запустить все объекты одновременно.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что винный город «Белый мыс» в Геленджике планирует запустить туристический сезон в 2026 году. Площадь комплекса превысит 40 тыс. кв. м. Объем инвестиций пока не раскрывается.

Нурий Бзасежев