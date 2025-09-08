Винный город «Белый мыс» в Геленджике откроют в 2026 году

Винный город «Белый мыс» в Геленджике планирует запустить туристический сезон в 2026 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил руководитель проекта ресторатор Дмитрий Левицкий.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Сейчас мы сосредоточены на последних этапах строительства и подготовке к старту туристического сезона в 2026 году. Все задуманные пространства сохраняются»,— сказал он.

По словам Дмитрия Левицкого, в комплексе будут работать энотека, музей, лаборатория, школа виноделов и виноградарей, экспоцентр, дегустационные залы и рестораны.

Сейчас завершаются отделочные работы в музее, кафе-пекарне и кинотеатре, территория комплекса благоустраивается и озеленяется. В энотеке ремонт уже завершен, ведется установка мебели. Организаторы рассчитывают на поток 3–5 тыс. гостей в день.

Весной стало известно, что открытие винного города «Белый мыс» в Геленджике перенесли на конец 2025 года. До этого предполагалось, что первый объект «Белого мыса» — винотеку — откроют в марте 2025 года, а весь комплекс — к августу-сентябрю.

Вячеслав Рыжков