Упавший в Дагестане вертолет Ка-226 принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу

Упавший в селе Ачи-Су Республики Дагестан разбился вертолет Ка-226 с регистрационным номером принадлежал концерну «Кизлярский электромеханический завод». «Росавиация» классифицировала произошедшее событие как катастрофу, сообщил ее официальный представитель.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в результате крушения вертолета пострадали семь человек, в том числе четыре человека погибли. Информация о том, что на борту находились туристы, не подтвердилась, ее опроверг глава Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. По информации экстренных служб, пассажирами вертолета были сотрудники Кизлярского электромеханического завода.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование инициировано и в «Росавиации».

Константин Соловьев