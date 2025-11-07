Bloomberg: Нидерланды готовы отказаться от контроля над Nexperia ради поставок чипов

Правительство Нидерландов готово снять контроль над китайской компанией Nexperia, если в этом случае она возобновит поставки «критически важных» микросхем для автомобилей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Конфликт КНР и Нидерландов вокруг Nexperia начался 13 октября, когда нидерландские власти приняли решение о национализации местного завода компании. При этом Nexperia принадлежит китайской Wingtex. Власти КНР раскритиковали действия нидерландского правительства и запретили экспорт чипов Nexperia. Это привело к серьезным перебоям с поставками чипов в ЕС, многие европейские автопроизводители говорят, что работают на остатках их запасов.

По данным Bloomberg, Нидерланды готовы отменить распоряжение, в соответствии с которым правительство получило право вмешиваться в решения руководства Nexperia. Источники сообщают, что нидерландские власти готовы отменить его уже на следующей неделе, если поставки возобновятся в ближайшие дни. Нидерланды напрямую не подтвердили это, однако министр экономики Винсент Карреманс заявил: «Учитывая конструктивный характер наших переговоров с китайскими властями, Нидерланды рассчитывают, что поставки чипов из Китая в Европу и другие страны достигнут клиентов Nexperia в ближайшие дни».

Подробнее о ситуации в европейском автопроме — в материале «Ъ» «Чип раздора».

Яна Рождественская