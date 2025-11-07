Ростовская область сократила производство сахарной свеклы в 2,1 раза в 2025 году

Уборка сахарной свеклы в Ростовской области завершена. В 2025 году с 17,2 тыс. га было собрано 263,4 тыс. тонн урожая. Это значительно меньше, чем в 2024 году, когда было получено 562 тыс. тонн (снижение в 2,1 раза). Урожайность также снизилась: в 2025 году она составила 153,6 ц/га, что в 1,8 раза меньше, чем в 2024 году (270 ц/га). Это связано с сокращением посевных площадей на 3 тыс. га., сообщили в пресс-службе областного минсельхоза.

Фото: Администрация Краснодарского края, Администрация Краснодарского края

«Сахарная свекла выращивается в южной, приазовской и центральной зонах области. Худшие показатели продуктивности в этом году показала южная зона — 136,4 ц/га. Хозяйства Азовского района в приазовской зоне получили 151 ц/га. Центральная зона выделяется на общем фоне: орошаемые площади в Багаевском районе дали 816 ц/га, однако площадь занятых свеклой поливных полей составила всего 300 га»,— уточнили в сообщении.

В минсельхозпроде пояснили: «Итоги уборочной кампании 2025 года превысили прогнозы Союза сахаропроизводителей России. Эксперты предсказывали падение объема производства в области в 2,4 раза и ожидали сбор менее 240 тыс. тонн.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в 2024 году южные сахарные предприятия произвели в совокупности немногим более 1,2 млн тонн сахара. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в этом году выработка может составить 1,1 млн тонн.

Валентина Любашенко