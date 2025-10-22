Великобритания исключила запрещенную в РФ ХТШ из списка террористических организаций

Великобритания исключила группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) из списка террористических организаций. Как говорится в заявлеении британских МИД и МВД, это решение направлено на развитие сотрудничества с новым руководством Сирии и поддержку приоритетных задач Великобритании, включая борьбу с терроризмом, контроль миграции и ликвидацию химического оружия.

Теперь положения британского закона о терроризме, связанные с запретом ХТШ и уголовной ответственностью за поддержку организации, больше не действуют. Аналогичный шаг ранее предприняли США.

Великобритания разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году после начала гражданской войны, тогда она поддержала оппозицию действующего режима.