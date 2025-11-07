ИКИ РАН предупредил о самом мощном геомагнитном шторме на Земле за год

7 ноября станет самым сложным геомагнитным днем года, предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По информации ученых, Земля одновременно должна войти в зону действия крупной корональной дыры и выдержать приход двух облаков плазмы. Объекты были выброшены после произошедших два дня назад больших солнечных вспышек. Первый этап «расписания» уже выполнен, убеждены в лаборатории. По их подсчетам, Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры несколько часов назад.

Особо высокие значения видны для скорости ветра, которая превышает 700 км/c (при норме в 300-400 км/c). Кроме того, примерно в 5-10 раз поднялась температура окружающей Землю плазмы. Сейчас ее значение — около полумиллиона градусов.