«Проектная исповедь» от «Ростелекома»: как найти решения ИТ-дилемм

13 ноября состоится ежегодная онлайн-конференция от ИТ-команды «Ростелекома» «Проектная исповедь». В 2025 году она пройдет в формате интерактивного сериала-квеста «Разделение» и будет посвящена поиску решений в ситуациях, где нет единственно верного ответа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Мероприятие проводится шестой раз. За годы конференция стала более масштабной, успела завоевать популярность и получить широкую поддержку профессионального сообщества. «Проектная исповедь» дает возможность участникам честно разобраться в неоднозначных рабочих ситуациях на примере реальных кейсов и вместе найти выход.

Дарий Халитов, заместитель президента – председателя правления «Ростелекома»:

«С 2019 года "Проектная исповедь" является нашей флагманской конференцией, посвященной тематике проектного менеджмента и управлению командами ИТ-разработки. Каждый год совместно с партнерами и внешними спикерами мы подбираем кейсы, с которыми сталкиваются ИТ-специалисты, руководители проектов и CTO на практике. Для любого лидера, ответственного за проект или продукт, каждый новый запуск — абсолютно уникальный опыт, в процессе которого необходимо выходить за рамки стандартных правил и методологий. Однако у тех, кто уже прошел этот путь, есть ценные ориентиры. Мы помогаем специалистам и начинающим инженерам обменяться подобными практиками, чтобы каждый нашел свой подход к успешному решению задач».

Онлайн-конференция «Проектная исповедь» состоится 13 ноября 2025 года, начало в 11:00 по московскому времени. Онлайн-формат позволяет присоединиться к мероприятию специалистам со всей страны: от Калининграда до Владивостока. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на официальном сайте и стать частью сообщества профессионалов, которые верят, что честный разговор об ошибках и провалах — это самый эффективный путь к росту и успеху.

ПАО «Ростелеком», https://www.company.rt.ru/