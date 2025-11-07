В Турции выданы ордера на арест 17 футбольных арбитров за ставки на матчи

Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 21 человека, в числе которых 17 футбольных арбитров и глава неназванного футбольного клуба, входящего в турецкую Суперлигу. Об этом пишет агентство Anadolu.

Арбитров обвиняют в том, что они злоупотребляли служебным положением и манипулировали результатами матчей. Это часть более широкого расследования: многие судьи делали ставки на спорт, что запрещено правилами. Anadolu сообщает, что 18 из 21 человека уже задержаны.

Скандал начался в октябре, когда Федерация футбола Турции (TFF) провела собственное расследование и по его итогам сообщила, что около четверти турецких футбольных арбитров «активно делают ставки на спорт». Позже дисциплинарный совет TTF на год отстранил 149 арбитров от матчей.

Тогда не сообщалось, ставили ли арбитры на матчи внутренних футбольных турниров. Так или иначе, правила Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) запрещают судьям делать ставки. За подобные нарушения предусмотрены серьезные санкции, вплоть до пожизненной дисквалификации.

