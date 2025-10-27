Более четверти футбольных арбитров Турции делали ставки на спорт

371 судья турецких профессиональных футбольных турниров зарегистрирован в букмекерских конторах, причем 152 арбитра «активно ставят на спорт», сообщил президент Федерации футбола Турции (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу, слова которого приводит Daily Sabah. Эти данные стали итогом масштабного расследования федерации в сотрудничестве с финансовыми институтами и букмекерами.

Всего в профессиональном турецком футболе работает 571 рефери. Иными словами, свыше четверти арбитров регулярно размещают ставки на спортивные события. В число арбитров, играющих в букмекерских конторах, вошли, помимо прочих, семь судей элитного уровня, обслуживающих матчи высшего дивизиона страны. Они будут отстранены от работы до окончания расследования.

В материале Daily Sabah не уточняется, ставили ли арбитры на матчи внутренних футбольных турниров. Так или иначе, правила Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) запрещают судьям делать ставки. За подобные нарушения предусмотрены серьезные санкции, вплоть до пожизненной дисквалификации.

Скандал развернулся на фоне серьезного падения уровня доверия к местным арбитрам. Одним из его следствий стало назначение на февральский матч между стамбульскими грандами «Галатасараем» и «Фенербахче» голландского рефери Данни Маккели.

Теперь пресс-службы «Галатасарая», «Фенербахче» и еще одного большого столичного футбольный клуба «Бешикташ» опубликовали схожие сообщения. Они содержат призыв обнародовать имена нарушителей.

Арнольд Кабанов