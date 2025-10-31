В Турции 149 футбольных арбитров отстранены за ставки на матчи

Дисциплинарный совет Турецкой футбольной федерации (TFF) принял решение отстранить от матчей 149 арбитров, обвиняемых в ставках на матчи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Судьи отстранены на срок от 8 до 12 месяцев. В TFF уточнили, что в отношении трех арбитров расследование все еще продолжается. Десять отстраненных судей сделали за пятилетний срок (именно столько длилось расследование) более 10 000 ставок, а один из них — 18 227.

Ранее президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что из 571 рефери, работающих в профессиональных лигах Турции, 371 судья зарегистрирован в букмекерских конторах. Семь главных арбитров и пятнадцать линейных обслуживают матчи высшего дивизиона. При этом господин Хаджиосманоглу не уточнил, делали ли эти рефери ставки на матчи, которые они судили.

Согласно данным AFP, свое расследование начала прокуратура Стамбула. Его подробности не сообщаются.

Таисия Орлова