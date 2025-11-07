Самарский губернатор: форма увольнения главы района не обсуждалось на федеральном уровне

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал журналисту Александру Юнашеву, что тема увольнения главы Кинельского района не звучала на федеральном уровне. Глава региона отметил, что «тема не попадала в периметр рабочего обсуждения» с помощником президента России Алексеем Дюминым.

Вячеслав Федорищев ранее в грубой форме заявил об увольнении главы Кинельского района. Чиновник после случившегося был госпитализирован.

Вчера стало известно, что депутаты собрания представителей Кинельского района приняли отставку Юрия Жидкова.

Андрей Сазонов