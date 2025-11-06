Депутаты Кинельского района приняли отставку главы муниципалитета Юрия Жидкова

Депутаты собрания представителей Кинельского района приняли отставку главы муниципалитета Юрия Жидкова после инцидента с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Глава региона грубо предложил чиновнику уволиться во время визита в школу, что вызвало широкий резонанс.

Фото: пресс-служба администрации Кинельского района

Полномочия Юрия Жидкова истекли 29 октября. Предыдущий конкурс, объявленный 29 сентября, был признан несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов.

Ранее Вячеслав Федорищев в грубой форме заявил об увольнении главы Кинельского района. Чиновник после случившегося был госпитализирован.

Андрей Сазонов