Сергея Канищева отправили в отставку с должности главы Прохоровского района

Пост главы Прохоровского района Белгородской области покидает Сергей Канищев, сообщил в мессенджере Max губернатор Вячеслав Гладков. Господин Канищев руководил районом 16 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: с сайта belgorod.er.ru Фото: с сайта belgorod.er.ru

Он родился в 1966 году в селе Гостищево Яковлевского района Белгородской области. Работал каменщиком, плотником, начальником пожарной части, главой администрации Гостищевского сельского округа. В 2007 году занял пост замглавы Яковлевского района по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК. В августе 2009-го стал главой администрации Прохоровского района, сменив Владимира Маматова.

В середине сентября ушел в отставку глава Ракитянского района Белгородской области Анатолий Климов.

UPD. До конкурса обязанности и.о. главы Прохоровского района будет исполнять первый заместитель руководителя администрации Губкинского городского округа Антон Кулев, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Юрий Голубь