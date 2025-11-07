Акции ЛУКОЙЛа упали на 4% после срыва сделки с Gunvor по зарубежным активам

Акции ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в начале утренней торговой сессии упали на 4,2%, до 5223 руб. К 9:05 мск снижение замедлилось до 3,5%. Стоимость бумаг достигла 5260 руб., следует из данных торгов Мосбиржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Падение произошло после того, как нефтетрейдер Gunvor отказался покупать зарубежные активы ЛУКОЙЛа LUKOIL International GmbH. Предложение поступило российской компании 30 октября. В ночь на 7 ноября Минфин США не стал выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока на Украине не завершатся боевые действия.

ЛУКОЙЛ собирался продать свои зарубежные активы трейдеру после введения санкций США. Под ограничения также попала российская компания «Роснефть». Санкции предполагают заморозку всех активов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа в Штатах, а также запрещают американским компаниям вести с ними бизнес. Решение в министерстве объяснили «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по конфликту на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто здесь добыча».