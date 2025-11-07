Bloomberg: сенаторы США призвали Венгрию отказаться от закупок российской нефти

Группа сенаторов США от двух партий призвала Венгрию прекратить закупки нефти и других энергоресурсов у России. Соответствующую резолюцию сенаторы подготовили перед встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа 7 ноября, сообщило Bloomberg со ссылкой на документ.

Законодатели обеспокоены тем, что Венгрия не продемонстрировала «никаких признаков снижения своей зависимости от российского ископаемого топлива», отмечается в документе. Сенаторы призвали Будапешт присоединиться к соглашению стран Евросоюза по отказу от российского газа и нефти к 2027 году.

Резолюцию подписали десять сенаторов. Среди республиканцев ее поддержали Том Тиллис, Роджер Уикер и Митч Макконнелл. Из демократов документ подписали Крис Ван Холлен, Джинн Шахин и Крис Кунс. Господин Шахин отметил, что закупки сырья у РФ «поощряют Кремль» и подрывают коллективную безопасность стран Европы.

Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях 22 октября. Ограничения предполагают заморозку всех активов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа в Штатах, а также запрещают американским компаниям вести с ними бизнес. Решение в министерстве объяснили «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по конфликту на Украине.

27 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не сможет заменить российские энергоресурсы, а потому должна до конца бороться за возможность покупать их у РФ. После переговоров министров иностранных дел Венгрии и России Петера Сийярто и Сергея Лаврова глава венгерского МИД заявил, что Москва готова продолжать поставки нефти и газа Будапешту.

