ЛУКОЙЛ продаст Gunvor свои зарубежные активы

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) получил от трейдера Gunvor предложение о приобретении зарубежных активов LUKOIL International GmbH. Как сообщила российская компания, предложение принято.

«Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ», — сказано в сообщении.

Ключевые условия сделки были согласованы сторонами ранее. ПАО «ЛУКОЙЛ» обязуется более не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.