Есть на что оглядываться

Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки — на последнем заседании она была снижена до 16,5% (см. “Ъ” от 25 октября) — и комментарий к корректировке своего среднесрочного прогноза на 2026–2028 годы. Оба документа отражают неопределенность многих макроэкономических параметров — от оценок спроса и предложения до внешнеторговых условий развития экономики РФ на момент принятия решения по ставке — и подтверждают первые комментарии о проявленной ЦБ осторожности. Это оставляет возможность для нового снижения ставки в декабре, если оценки ЦБ верны, но новые изменения бюджетных параметров, а также борьба Федеральной таможенной службы с дешевым импортом в этих оценках пока не учтены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

При обсуждении шага снижения ключевой ставки 24 октября регулятор выбрал «срединный» вариант, что объясняется желанием, с одной стороны, проявить осторожность в довольно неопределенной экономической обстановке, а с другой — уверенностью в том, что адаптация компаний и долгосрочные системные изменения рано или поздно «переиграют» короткие проинфляционные факторы. В частности, среди последних регулятор перечисляет повышение НДС с 20% до 22% в 2026 году, повышенную индексацию коммунальных тарифов в ближайшие годы, рост утильсбора для импортных автомобилей и цен на топливо из-за его дефицита. Отмечая, что «это по своей природе разовые факторы», при низкой инфляции и инфляционных ожиданиях не требующие реакции денежно-кредитной политики, регулятор, однако, выражает опасения, что их совокупный эффект может оказаться значительнее.

Так, в резюме сказано, что ЦБ ждет основного эффекта от повышения НДС на инфляцию в декабре—январе, но «его прямой вклад в рост цен будет несколько выше, чем в 2018–2019 годах, поскольку помимо повышения основной ставки налога меняются параметры его начисления» (до их фиксации в поправках к Налоговому кодексу, внесенных в Госдуму вместе с бюджетом, регулятор настаивал на том, что эффект НДС будет сопоставим с прошлым повышением без таких оговорок). В разрезе влияния бюджетной политики сторонники сохранения ключевой ставки «указывали на то, что риски… сохраняются — события последних лет приводили к потребности увеличивать бюджетные расходы сверх запланированного объема». При этом новые поправки правительства к бюджетным и налоговым параметрам могут внести и новые возмущения в это поле.

Также «разовым» считает ЦБ и всплеск потребительского спроса: в третьем квартале его поддерживали высокие темпы роста доходов населения и увеличение числа покупок легковых автомобилей (после временного спада в начале 2025 года и перед повышением утильсбора с 1 ноября 2025 года).

«После того как эффект от этих факторов будет исчерпан, потребительский спрос будет расти более умеренными темпами под влиянием жесткой денежно-кредитной политики»,— надеется Банк России.

Впрочем, регулятор допускает, что рост спроса «может остаться повышенным до конца года: население будет стремиться совершить крупные покупки до повышения налога».

Все эти факторы уже привели к ускорению роста цен в третьем квартале 2025 года до 6,4% с сезонной корректировкой в годовом выражении с 4,4% кварталом ранее, хотя базовая инфляция в тех же терминах замедлилась до 4,3% после 4,4% во втором квартале. Ценовые ожидания предприятий и прогнозы по инфляции профессиональных аналитиков в октябре выросли. Как уже отмечал “Ъ”, стратегически ЦБ рассчитывает на то, что возвращение инфляции к цели будет обеспечено сокращением разрыва выпуска (разницей между предложением и спросом), то есть ростом внутреннего производства, которого пока Росстат не обнаруживает. При этом в последние месяцы Федеральная таможенная служба активно борется с дешевым контрафактным импортом (см. “Ъ” от 31 октября). В прогнозе ЦБ как проинфляционный риск это пока не учитывается — регулятор ждет сокращения импорта на 0–2% в деньгах только в связи с ростом утильсбора на авто.

Впрочем, охлаждение экономики продолжается — по первым оценкам, в третьем квартале ВВП рос медленнее, замедлялись и темпы роста номинальных и реальных зарплат. В корзине «позитивных» факторов и то, что компании закладывают в бизнес-планы курс рубля слабее текущего, то есть без новых шоков стоимость валют не должна создавать существенных рисков для инфляции в ближайшие месяцы.

Олег Сапожков