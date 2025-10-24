ЦБ уменьшил минус

Банк России в пятницу, 24 октября, снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых — вопреки прогнозам большинства аналитиков, ожидавших сохранения индикатора на прежнем уровне. Таким компромиссным решением ЦБ показал, что курс на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) продолжается, несмотря на локальный прирост инфляции и новые проинфляционные риски: увеличения дефицита бюджета 2025 года, подорожание бензина и предстоящий рост налогов. Что касается новых санкций США и ЕС, то регулятор рассматривает их как негативный внешний фактор, но оценивать влияние ограничений на ДКП пока не берется.

Фото: Александр Нехитров / Пресс-служба Банка России

Фото: Александр Нехитров / Пресс-служба Банка России

По итогам заседания совета директоров 24 октября Банк России продемонстрировал приверженность курсу на смягчение денежно-кредитной политики, но сделал это весьма осторожно. После сокращения ставки на один процентный пункт в июне, на два — в июле и еще на один — в сентябре, на октябрьском заседании она сокращена лишь на 0,5 пункта — с 17% до 16,5%.

Большинство же участников рынков, судя по опросам, настраивалось на сохранение индикатора на прежнем уровне, руководствуясь относительно жесткими заявлениями самого ЦБ на последнем заседании, не очень утешительными данными по инфляции в последние недели и тревожными ожиданиями в связи с предстоящим увеличением налогов.

Как выяснилось после заседания, сохранение ставки действительно рассматривалось в качестве одного из трех вариантов: речь шла о 16%, 16,5% и 17% годовых. Различия в позициях членов совета директоров, как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, можно было свести к оценке уровня устойчивой инфляции и степени обеспокоенности масштабом возможных вторичных эффектов от реализации разовых проинфляционных факторов.

Произошедшее осторожное снижение ставки лишь на полпункта (последний раз такое малое изменение применялось ЦБ в сентябре 2022 года, когда она была сокращена с 8% до 7,5%) выглядит компромиссом.

С одной стороны, более существенное снижение на фоне некоторого ускорения инфляции могло бы показаться не вполне логичным: в третьем квартале темпы роста цен с поправкой на сезонность увеличились до 6,4% в пересчете на год с 4,4% во втором. Кроме того, реализовался риск, которого ЦБ опасался весь этот год,— ожидаемый в 2025-м дефицит федерального бюджета увеличен правительством с 3,8 трлн до 5,7 трлн руб., или до 2,6% ВВП.

«Дезинфляционное влияние бюджета 2025 года будет существенно меньшим, чем ожидалось ранее»,— охарактеризовал ЦБ эту ситуацию в пресс-релизе. Беспокойство регулятора также вызывает уже произошедший рост цен на моторное топливо и еще только ожидаемый — на большую часть товаров и услуг из-за поднятия налогов (прежде всего, НДС). Новые санкции США и ЕС, судя по словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ при этом пока не особо беспокоят. Она пояснила, что регулятор рассматривает ограничения как негативный внешний фактор, но многое будет зависеть от скорости адаптации к ним и оценивать их влияние на ДКП пока рано.

С другой стороны, оставить ставку прежней, породив новую волну разговоров о чрезмерном охлаждении экономики и игнорировании Банком России проблем реального сектора экономики, регулятору, видимо, не хотелось. «Мы в любом случае находимся в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Оно может происходить с паузами, но вы видите траекторию ставки, которую мы дали на следующий год,— это продолжение, пусть и более аккуратное, смягчения ДКП»,— объяснила Эльвира Набиуллина.

Новая траектория ставки, о которой говорит председатель ЦБ, это средние 13–15% годовых в 2026 году — и это, пожалуй, наименее позитивная новость с пятничного заседания.

Прежний прогноз предполагал более низкий диапазон — 12–13%, так что бизнесу предстоит настроиться на несколько более продолжительный период высоких ставок. Кроме того, ЦБ впервые признал риск недостижения таргета по инфляции в 2026 году, повысив прогноз по ней с 4% до 4–5%.

Видимо, столь же осторожным, как и октябрьское, будет решение ЦБ и на следующем заседании 19 декабря. Из нового среднесрочного прогноза следует, что ставка будет либо оставлена прежней, либо также сокращена лишь на 0,5 пункта (поскольку в среднем в период с 27 октября и до конца года она ожидается в диапазоне 16,4–16,5% годовых). «Для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция "залипнет" в 2026 году выше целевого уровня»,— пояснила глава ЦБ.

Вадим Вислогузов