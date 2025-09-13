Пену сдержат у границы

Российское правительство с 19 сентября 2025 года увеличивает пошлины на импорт пива и сидра из недружественных стран. Тариф на ввоз пива вырастет с €1 до €1,5 за литр, сидра — с 22,5% до 30%. Такая мера ожидаемо приведет к подорожанию иностранных напитков и снижению их доли на российском рынке. Но, как прогнозируют эксперты, часть поставок может перетечь в Белоруссию и Казахстан, откуда она продолжает поступать на российский рынок по более низкой ставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Childs / Reuters Фото: Matthew Childs / Reuters

Правительство России приняло решение повысить пошлины на импорт пива и сидра из недружественных стран, следует из постановления, опубликованного на портале правовых актов и подписанного 10 сентября 2025 года премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ставка на пиво будет повышена с €1 до €1,5 за литр напитка, на сидр, в том числе и грушевый,— с 22,5% до 30%. Новый тариф начнет действовать с 19 сентября и продлиться до конца текущего года.

С 1 января пошлина на пиво из недружественных стран была увеличена с €0,1 до €1 за литр. Еще летом прошлого года Минфин РФ проводил консультации с крупными производителями пива в стране о целесообразности повышения пошлин в 2025 году до €1,5 за литр (см. “Ъ” от 9 августа 2024 года).

Несмотря на это, текущее повышение стало неожиданным для отрасли, говорит независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Впрочем, российским производителям пива и сидра это окажет дополнительную поддержку, так как после такого увеличения тарифа импорт такой продукции должен сократиться.

В первую очередь новые меры приведут к дополнительному подорожанию импортных напитков, констатирует совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский. Но поскольку доля зарубежного пива в структуре продаж такой продукции не превышает 4%, в бюджет повышение пошлин вряд ли принесет дополнительные средства, добавляет эксперт. После роста тарифа до €1 многие ритейлеры практически прекратили поставки дешевого иностранного пива, констатирует он. Дополнительное повышение пошлин приведет лишь к снижению его доли на российском рынке до менее 3%, прогнозирует господин Хавский.

Впрочем, часть импортных поставок может перейти на Белоруссию и Казахстан, замечает Алексей Небольсин.

Поскольку с этими странами у РФ существует общая торговая зона, оттуда такую продукцию будут завозить на российский рынок по более низкой пошлине, поясняет эксперт. «Уже сейчас мы фиксируем, что некоторые поставщики начали получать декларации о соответствии на ввоз пива из Белоруссии»,— подтверждает Игорь Хавский.

По данным Росалкогольтабакконтроля, по итогам января—августа 2025 года в России произведено 633,1 млн декалитров (дал) напитков брожения, что на 1,1% больше год к году. Разлив пива крепостью до 8,6% вырос на 0,3%, до 540,9 млн дал, пивных напитков — на 5,8%, до 77,8 млн дал, сидра — на 10,3%, до 6,9 млн дал, медовухи — на 10,7%, до 2,6 млн дал. Негативная динамика наблюдается только у пива крепостью выше 8,6%: его выпуск снизился на 5,1%, до 51,3 тыс. дал, и пуаре — на 9,1%, до 154,9 тыс. дал. Как сообщал “Ъ” 13 августа, с июля текущего года российские пивовары начали резко снижать производство на фоне падения потребления пива из-за холодного лета и роста цен.

Владимир Комаров