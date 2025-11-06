Морские перевозчики увеличат флот на Балтике в случае запрета наземного транзита

В случае приостановки наземного транзита грузов через Литву морские перевозчики готовы увеличить флот на линиях в Калининградской области. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Оборонлогистики» Фото: Пресс-служба «Оборонлогистики»

Глава Минтранса отметил, что в настоящий момент на линии Усть-Луга — Балтийск действуют четыре железнодорожных парома. Кроме этого, еще два судна находятся на этапе строительства, вопрос закладки третьего нового парома будет рассмотрен в 2026 году.

«Кроме паромов, в перевозках участвуют более 20 судов от десяти компаний, которые готовы предоставить еще больше судов, если наземный транзит полностью остановится»,—цитирует издание господина Никитина.

Власти Литвы закрыли до 30 ноября два оставшихся пункта пропуска на границе с Белоруссией, мотивировав такое решение фиксацией случаев провоза контрабанды с помощью метеозондов. По данным Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava, в Литву не могут въехать 2 тыс. тягачей и 3 тыс. полуприцепов. В ответ Белоруссия ввела новые ограничения на проезд литовского грузового транспорта по своей территории, разрешив въезд и выезд только через определенные участки и установив специальные зоны для операций с грузом.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Литва защищается от воздушной угрозы на земле».

Андрей Цедрик