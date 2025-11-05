Литва добивается возвращения своих грузовиков из Белоруссии

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что Вильнюс намерен обратиться к Минску с просьбой впустить обратно в страну грузовики, тягачи и прицепы, оставшиеся в Белоруссии после закрытия границы, передает tv3.lt..

По словам министра, соответствующие переговоры уже ведутся, и правительство намерено приложить все усилия, чтобы транспорт вернулся в Литву. При этом она подчеркнула, что решение о закрытии границы остается в силе. «Вчера в Министерстве внутренних дел состоялась встреча с транспортными организациями, а сегодня решено обратиться к Белоруссии, чтобы договориться о возвращении литовских грузовиков домой»,— сказала министр.

По данным Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava, в Литву не могут въехать 2 тыс. тягачей и 3 тыс. полуприцепов.

Литва закрыла до 30 ноября два оставшихся пункта пропуска на границе из-за зафиксированных случаев провоза контрабанды с помощью метеозондов. Исключения сделаны для дипломатов, граждан Евросоюза и НАТО, иностранцев с видом на жительство, а также лиц с гуманитарными визами. В ответ Белоруссия ввела новые ограничения на проезд литовского грузового транспорта по своей территории, разрешив въезд и выезд только через определенные участки и установив специальные зоны для операций с грузом. Ограничение действует до 31 декабря 2027 года.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Литва защищается от воздушной угрозы на земле».