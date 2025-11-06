Чем известен экс-мэр Рязани Виталий Артемов

6 ноября глава Рязани Виталий Артемов заявил, что покидает пост по собственному желанию. Ранее он был отстранен от должности в связи с антикоррупционной проверкой. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Артемов

Фото: @v.e.artemov Виталий Артемов

Фото: @v.e.artemov

Артемов Виталий Евгеньевич родился 13 июня 1968 года в Рязани. Окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «инженер-электрик» (1992) и Московскую академию экономики и права по специальности «юрист» (2002).

В 1993–2004 годах работал в ОАО «Рязаньэнерго» на различных должностях: от инженера до исполнительного директора филиала компании. В 2004-м губернатор Рязанской области Георгий Шпак назначил господина Артемова начальником регионального управления ТЭКа и ЖКХ. В 2007 году он ушел в компанию «Русьэнерго», где, в частности, занимал должность гендиректора тверского районного филиала компании, но через год вновь возглавил рязанское управление ТЭКа и ЖКХ, уже в ранге министра.

В 2010 году назначен Рязанской гордумой мэром города. В 2014-м добровольно ушел в отставку. Решение, по его словам, было продиктовано исключительно семейными обстоятельствами.

С 2015 года — глава технопарка Рязанского государственного радиотехнического университета. В 2017-м с приходом на губернаторский пост Николая Любимова получил должность министра сельского хозяйства региона, в том же году — пост зампреда правительства области.

В 2023 году по предложению нового губернатора области Павла Малкова занял пост исполняющего обязанности мэра Рязани после ухода в отставку Елены Сорокиной. В том же году утвержден в должности мэра. Комментируя назначение, губернатор заявил, что «городу сейчас нужен такой опытный и волевой руководитель», отметив, что город получает серьезную финансовую поддержку на развитие и будет меняться «чего бы это ни стоило».

22 октября господин Артемов лишился партийных должностей в «Единой России». Он был секретарем местного отделения партии и членом президиума политсовета. Решение объяснили «многочисленные жалобы жителей города Рязани, критика, связанная с работой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, неэффективное управление муниципальными предприятиями и другие городские проблемы».

На следующий день господина Артемова отстранили от должности градоначальника в рамках антикоррупционной проверки. Ранее губернатор области критиковал мэрию облцентра за использование коммерческих кредитов, назвав такую политику самоубийством из-за высоких процентных ставок.

Награжден почетной грамотой Министерства топлива и энергетики РФ (1999). Женат, два сына.