Власти Таганрога повторно продают заброшенный санаторий за 44,2 млн рублей

Комитет по управлению имуществом Таганрога повторно выставил на торги бывший детский санаторий «Солнышко» в Неклиновском районе Ростовской области. Стартовая цена осталась прежней — 44,2 млн руб. Об этом сообщил Domostroydon.ru. со ссылкой на пресс-службу «РТС-тендер».

Согласно опубликованной информации, первый аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих принять участие в торгах. Власти приморского города решили не снижать цену на муниципальную собственность. Новые торги пройдут 5 декабря 2025 года, заявки принимаются до 1 декабря.

Как писал ранее «Ъ-Ростов», детский санаторий «Солнышко» открылся после ВОВ. В 2015 году учреждение закрыли, и с тех пор комплекс постепенно разрушается. Объект представляет собой городок площадью 10 га с полутора десятками зданий: спальным корпусом, трехэтажной школой, библиотекой и гаражами. Однако большинство построек одноэтажные, а коммуникации повреждены после урагана, который разрушил водонапорную башню.

«За почти десять лет власти так и не смогли найти решение для объекта. Рассматривались различные варианты: привлечение частного инвестора, концессия, создание реабилитационного центра для участников СВО. Ни один проект не был реализован», — пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко