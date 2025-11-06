Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Таганрога повторно продают заброшенный санаторий за 44,2 млн рублей

Комитет по управлению имуществом Таганрога повторно выставил на торги бывший детский санаторий «Солнышко» в Неклиновском районе Ростовской области. Стартовая цена осталась прежней — 44,2 млн руб. Об этом сообщил Domostroydon.ru. со ссылкой на пресс-службу «РТС-тендер».

Согласно опубликованной информации, первый аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих принять участие в торгах. Власти приморского города решили не снижать цену на муниципальную собственность. Новые торги пройдут 5 декабря 2025 года, заявки принимаются до 1 декабря.

Как писал ранее «Ъ-Ростов», детский санаторий «Солнышко» открылся после ВОВ. В 2015 году учреждение закрыли, и с тех пор комплекс постепенно разрушается. Объект представляет собой городок площадью 10 га с полутора десятками зданий: спальным корпусом, трехэтажной школой, библиотекой и гаражами. Однако большинство построек одноэтажные, а коммуникации повреждены после урагана, который разрушил водонапорную башню.

«За почти десять лет власти так и не смогли найти решение для объекта. Рассматривались различные варианты: привлечение частного инвестора, концессия, создание реабилитационного центра для участников СВО. Ни один проект не был реализован», — пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все