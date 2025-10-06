Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Таганрога продают санаторий на берегу залива за 44 млн рублей

Комитет по управлению имуществом Таганрога выставил на приватизацию детский санаторий «Солнышко». Начальная стоимость комплекса, который включает землю и постройки, составляет 44,2 млн руб. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на пресс-службу «РТС-тендер».

Согласно размещенной информации, санаторий расположен на берегу Таганрогского залива в х.Герасимовка. На торги выставлен комплекс из полутора десятков зданий: спальный корпус площадью 805 кв. м, трехэтажная школа, библиотека, пищеблок, гаражи и склады. Площадь земельного участка превышает 10 га. Большинство построек одноэтажные и не имеют коммуникаций.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 октября. Торги состоятся 27 октября.

Валентина Любашенко

