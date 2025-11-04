Председатель «Содружества семей» Рудницкая признала вину по делу о торговле детьми

Клинический психолог и председатель Межрегиональной общественной организации «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирина Рудницкая признала вину по делу о торговле детьми, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда. Женщина раскаялась в содеянном и готова сотрудничать со следствием.

Госпожа Рудницкая совершила преступление более пяти лет назад. С тех пор она больше не нарушала закон, отмечается в материалах дела. Женщина также считает, что следствие излишне настаивало на ее аресте. У судьи, принявшего такое решение, не было для этого повода.

Дело о торговле несовершеннолетними в отношении многодетной матери Ирины Рудницкой и еще одного фигуранта возбудили в конце августа. Суд отправил Ирину Рудницкую в СИЗО 30 октября, где она должна пробыть до 22 ноября в рамках предварительного следствия. На ее иждивении находятся 12 детей от трех до 17 лет, следует из документов. По инкриминируемой статье (ст. 127.1 УК РФ) Ирине Рудницкой грозит до 10 лет лишения свободы. В начале ноября по этому делу арестовали еще двух фигурантов.