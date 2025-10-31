Председателя «Содружества семей» Рудницкую обвинили в торговле детьми
В Москве взяли под стражу клинического психолога и председателя Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирину Рудницкую. По информации ТАСС, ее обвиняют в торговле несовершеннолетними. Фигурантка пробудет в СИЗО до 22 ноября.
Глава Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирина Рудницкая
Фото: Рузский Муниципальный округ Московской области
Защита в ходе избрания меры пресечения просила не арестовывать госпожу Рудницкую, поскольку у нее на иждивении находятся 12 детей. Адвокат планирует обжаловать решение инстанции.
Как сообщило агентство, уголовное дело возбудили в конце августа, по нему проходит еще один фигурант. По инкриминируемой статье (ст. 127.1 УК) Ирине Рудницкой грозит до 10 лет колонии.