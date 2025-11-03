Cуд в Москве арестовал еще двух фигурантов по делу о торговле детьми

Московский суд арестовал еще двух человек по делу в отношении клинического психолога и председателя Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирины Рудницкой. Всех фигурантов обвиняют в торговле детьми, передает ТАСС со ссылкой на документы.

В правоохранительных органах сообщили, что двое арестованных — предприниматель из Подмосковья и женщина, ребенок которой мог быть продан в другую семью.

Дело о торговле несовершеннолетними в отношении многодетной матери Ирины Рудницкой и еще одного фигуранта возбудили в конце августа. Суд отправил Ирину Рудницкую в СИЗО 30 октября, где она должна пробыть до 22 ноября в рамках предварительного следствия. На ее иждивении находятся 12 детей от трех до 17 лет, следует из документов. По инкриминируемой статье (ст. 127.1 УК РФ) Ирине Рудницкой грозит до 10 лет лишения свободы.