Суд обратил в доход государства землю бывших совладельцев ЮКОСа

Мещанский суд Москвы обратил в доход государства землю экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом), бывшего руководителя МФО МЕНАТЕП Платона Лебедева и бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Иск подала в августе Федеральная служба судебных приставов. ФССП уточняла, что земельный участок зарегистрирован на Владимира Дубова, а Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) и Платон Лебедев — должники по нему. Участок находится в деревне Жуковка Одинцовского района.

В 2005 году Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) и Платон Лебедев были признаны виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2013-м президент Владимир Путин помиловал господина Ходорковского (объявлен иноагентом), после чего бизнесмен покинул Россию.

В январе 2023 года суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства коттеджный поселок «Яблоневый сад» в Подмосковье, где располагались дома Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом), Леонида Невзлина (объявлен иноагентом) и господина Лебедева, а также бывших топ-менеджеров ЮКОСа.