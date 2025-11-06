Рютте язвительно отреагировал на вопрос о возможных ядерных испытаниях России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко ответил на вопрос о реакции альянса на возможное проведение Россией ядерных испытаний. Его слова приводит румынское издание Digi 24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

Во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном Марка Рютте спросили о результатах заседания Совета безопасности РФ, где рассматривалась целесообразность проведения новых ядерных испытаний, а также ответе НАТО на эти обсуждения. «Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует»,— заявил генсек альянса.

5 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, на котором поручил Минобороны, МИДу, гражданским ведомствам и спецслужбам подготовить предложения о возможности возобновления ядерных испытаний. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не намерена нарушать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

