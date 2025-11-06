В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар в складских помещениях на Привокзальной

Крупный пожар в складских помещениях на улице Привокзальной в Ростове-на-Дону потушили в 23:44 5 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», трехэтажное складское помещение в Железнодорожном районе Ростова загорелось вечером 5 ноября. По факту случившегося прокуратура инициировала проверку. Площадь пожара увеличилась до 1,6 тыс. кв.м. К 21:27 возгорание удалось локализовать.

Мария Хоперская