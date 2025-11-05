В Ростове ликвидируют крупный пожар на складе

На улице Привокзальной в Ростове-на-Дону загорелось трехэтажное складское помещение. Площадь пожара — 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Для ликвидации пожара на место выехали силы и средства: от РСЧС — 45 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России — 34 человека и 16 единиц техники. К тушению привлекли пожарный поезд и пожарный катер «Вьюн».

Предварительно, погибших и пострадавших нет. Существует угроза распространения огня.

Мария Хоперская