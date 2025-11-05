Американская угроза и подготовка ядерных испытаний: что Путин обсудил с членами Совбеза

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Формально обсуждение было посвящено вопросам транспортной безопасности, однако заседание вышло за рамки повестки после обращения председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он поднял тему возможного возобновления ядерных испытаний в США и попросил президента обозначить позицию Москвы. Заявления и реакции — в подборке «Ъ».

Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности

Фото: пресс-служба президента РФ

Заявления президента США Дональда Трампа вызвали обеспокоенность депутатов, обратился к президенту Вячеслав Володин: «Какие шаги мы предпримем в ответ?»

Путин согласился, что вопрос требует внимания, и предложил министру обороны Андрею Белоусову представить оценку ведомства.

Новая старая угроза

Белоусов напомнил, что США в последние годы последовательно выходили из ключевых договоров в сфере контроля над вооружениями — ПРО, РСМД и открытом небе. Отказ от моратория на ядерные испытания, по его словам, стал бы «логичным продолжением этой линии».

Министр представил обзор направлений американской политики, которые, по его оценке, подрывают систему глобальной стабильности:

Модернизация ядерного арсенала — создание новых МБР Sentinel и бомбардировщика B-21 Raider;

Программа ПРО «Золотой купол», ориентированная на поражение российских и китайских ракет еще до старта;

Размещение гиперзвукового комплекса Dark Eagle в Европе и АТР с дальностью до 5500 км и временем подлета к центру России около семи минут;

Учения стратегических сил, включая Global Thunder 2025, где, по информации Минобороны, отрабатывался сценарий превентивного удара по РФ.

На этом фоне Белоусов счел необходимым рассмотреть возможность возобновления подготовки к испытаниям. По его словам, инфраструктура на Новой Земле позволяет провести их в краткие сроки.

Предупреждение Герасимова

Начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил, что Вашингтон пока не комментирует слова Трампа, но подготовительные мероприятия «могут идти скрытно». Если меры не будут приняты заранее, Россия, по его выражению, рискует упустить время.

Подготовка к подобным испытаниям, подчеркнул он, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Реакция СВР и ФСБ

По словам директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, российские дипломаты обратились к Совету нацбезопасности и Госдепартаменту США за разъяснениями, однако получили уклончивый ответ. Американская сторона, сообщил он, пообещала «донести вопрос до руководства».

Директор ФСБ Александр Бортников предложил выделить службе время для дополнительной проверки информации.

Итоги совещания

После докладов Путин поручил Минобороны, МИДу, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать дополнительные сведения, провести анализ ситуации и представить согласованные предложения.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет не о подготовке испытаний, а об оценке их возможной целесообразности.