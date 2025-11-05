Путин: Россия всегда придерживалась договора о запрете ядерных испытаний

Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет»,— заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Президент России отметил, что в случае, если США или другие страны-участницы договора проведут ядерные испытания, то РФ должна предпринять «адекватные ответные действия». Владимир Путин также поручил Министерству иностранных дел РФ, Минобороны и спецслужбам собрать информацию о действиях США и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он объяснил свое решение тем, что такие испытания «проводят другие». Сегодня США провели плановый тестовый пуск неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.