Трамп пригрозил Нью-Йорку ограничить господдержку, если мэром выберут коммуниста

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Нью-Йорк большей части федерального финансирования, если на выборах мэра победит кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани. Американский президент убежден, что он приведет город к «полной и окончательной экономической и социальной катастрофе».

Зохран Мамдани

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Если кандидат-коммунист Зохран Мамдани победит на выборах мэра Нью-Йорка, крайне маловероятно, что я буду давать на нужды моего любимого первого дома федеральные средства, кроме самого необходимого минимума»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он также впервые поддержал одного из кандидатов гонки и призвал жителей Нью-Йорка голосовать за демократа Эндрю Куомо. Он участвует в выборах как независимый кандидат.

Выборы нового мэра в Нью-Йорке пройдут сегодня, 4 ноября. 25 октября для жителей города стартовало досрочное голосование. Фаворитом гонки стал 34-летний Зохран Мамдани — уроженец Уганды, называющий себя социалистом. Он предлагает ввести налог для самых богатых жителей города, сделать проезд на автобусе быстрым и бесплатным, заморозить цены на аренду жилья, ввести бесплатное дошкольное образование для всех детей до пяти лет.

С ним конкурирует 67-летний Эндрю Куомо. Он уже занимал пост мэра Нью-Йорка с 2011 по 2021 год. Господин Мамдани обходит господина Куомо на 10–26%, в зависимости от исследования. В выборах также участвует кандидат от Республиканской партии — 71-летний Кертис Слива. Из всей тройки у него наименьшие рейтинги.