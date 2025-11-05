Денис Паслер создал комиссию для рассмотрения кандидатов в мэры Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о предварительном рассмотрении кандидатов на должность мэра Екатеринбурга, следует из опубликованного документа на сайте правовой информации региона. Согласно решению главы Среднего Урала, за подготовку рекомендаций по претендентам на пост градоначальника будет отвечать комиссия из семи человек.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

В частности:

Заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства и главы региона Сергей Никонов (председатель комиссии);

Заместитель губернатора Василий Козлов (заместитель председателя комиссии);

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона — директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев (ответственный секретарь комиссии);

Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий (член комиссии);

И.о. директора департамента противодействия коррупции Свердловской области Андрей Оборок (член комиссии);

Председатель общественной палаты Екатеринбурга, кандидат в мэры Екатеринбурга от «Единой России» в 2013 году Яков Силин (член комиссии);

Первый вице-спикер законодательного собрания Свердловской области, глава Екатеринбурга в 1992-2010 годах Аркадий Чернецкий.

Как следует из указа, в ходе первого этапа рассмотрения кандидатур комиссия проверит документы претендентов, на втором — заслушает их выступления по основным направлениям развития Екатеринбурга и задаст вопросы. «Собеседование направлено на определение уровня профессиональных знаний и навыков, которые являются предпочтительными для осуществления полномочий главы»,— говорится в документе.

Отмечается, что оценка комиссии будет формироваться с учетом наличия у кандидатов высшего и дополнительного образования, профессиональных навыков для работы мэром, знания законодательства, компетентности в сфере управления, почетных званий, наград, ученого звания, степени и стажа государственной или муниципальной службы или стажа работы в сфере управленческой деятельности. «Заседания комиссии проводятся в закрытом режиме. По решению комиссии в заседаниях могут участвовать независимые эксперты в сфере муниципального управления, представители научных, образовательных и иных организаций»,— сказано в указе.

После завершения второго этапа комиссия представляет губернатору предложения по претендентам. «Комиссия может рекомендовать для представления на рассмотрение представительного органа Екатеринбурга не менее двух кандидатов»,— следует из документа.

Полномочия действующего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года. В октябре он заявил, что намерен переизбраться на новый пятилетний срок. «Готов работать дальше, приносить пользу родному городу, очень много планов и задач»,— сказал тогда господин Орлов. В том же месяце Денис Паслер подчеркнул, что примет решение по мэру, исходя из результатов его работы. «Алексей Валерьевич на сегодняшний день работает в соответствии со всеми нормами и законами. Он законно избранный глава. В феврале заканчиваются полномочия, я думаю, у нас есть сегодня время обсудить»,— добавил губернатор.

Выборы главы Екатеринбурга в 2026 году пройдут без конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность градоначальника в связи новым федеральным законом №-33 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Ранее ее члены принимали заявки всех желающих побороться за пост мэра, проверяли их документы и навыки в ходе презентации программы развития территории, личного собеседования и предлагали депутатом думы избрать главу из двух и более утвержденных кандидатур. Согласно новому порядку, комиссия по рассмотрению претендентов сможет принять резюме политиков только от партий с представительством в Госдуме или свердловском заксобрании, общественной палаты региона и двух ассоциаций. На основе выводов ее членов губернатор предложит думе Екатеринбурга избрать мэра из двух и более кандидатов. Главой города станет претендент, набравший наибольшее число голосов депутатов. Прямые выборы мэра Екатеринбурга были отменены в 2018 году.

Василий Алексеев