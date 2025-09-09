Дума Екатеринбурга изберет мэра из кандидатов губернатора Свердловской области

Выборы мэра Екатеринбурга в 2026 году пройдут без участия конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность градоначальника, сообщил на заседании объединения «Депутатская вертикаль» в заксобрании первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев. «Появилась новая форма избрания главы, установленная как обязательная для столиц субъектов РФ, когда губернатор вносит не менее двух кандидатур в думу, а депутаты избирают мэра»,— пояснил он председателям муниципальных дум.

Свердловское заксобрание отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга в 2018 году по инициативе на тот момент губернатора Евгения Куйвашева. Градоначальника стали выбирать депутаты Екатеринбургской гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Ее члены проверяют необходимые документы претендентов на должность главы и оценивают их виденье по развитию территории в ходе презентации программы и личного собеседования. В состав комиссии входят представители губернатора и депутаты гордумы.

В 2021 году о желании побороться за пост главы Екатеринбурга заявили 43 человека, из них конкурсная комиссия предложила депутатам гордумы рассмотреть кандидатуры врио мэра Алексея Орлова, депутата заксобрания от ЛДПР Михаила Зубарева и главы Ленинского района города Дмитрия Ноженко. В поддержку господина Орлова выступил 31 парламентарий, двое — воздержались. Полномочия Алексея Орлова на посту градоначальника истекают в феврале 2026 года.

Новый порядок избрания мэра был предусмотрен в законе «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», который в марте 2025 года подписал президент Владимир Путин. Соответствующая процедура выборов глав стала обязательной для всех без исключения столиц российских регионов, включая Екатеринбург.

По словам источника «Ъ-Урал» в региональном правительстве, власти намерены ввести новый порядок избрания глав, предусматривающий отбор кандидатов губернатором, во всех муниципалитетах Свердловской области.

Василий Алексеев