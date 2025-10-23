Паслер высказался о дальнейшем трудоустройстве мэра Екатеринбурга Орлова

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время брифинга после заседания регионального правительства ответил на вопросы журналистов и высказался о дальнейшем трудоустройстве мэра Екатеринбурга. Напомним, срок полномочий Алексея Орлова заканчивается в феврале 2026 года.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Денис Паслер и Алексей Орлов

По словам губернатора, принимать решение о работе главы после истечения срока будут, исходя из результатов его работы. «Мне кажется, правильным ориентироваться и спрашивать у жителей города, как они оценивают работу главы, как всех городов, так и Екатеринбурга в частности. Поэтому Алексей Валерьевич на сегодняшний день работает в соответствии со всеми нормами и законами. Он законно избранный глава. В феврале заканчиваются полномочия, я думаю, у нас есть сегодня время обсудить, посмотреть и после этого отвечать на все вопросы»,— заявил господин Паслер.

Сам Алексей Орлов высказывал желание продолжить работать на посту главы уральской столицы до 2031 года, если губернатор «сочтет нужным» внести его кандидатуру на рассмотрение в городскую думу и поддержке депутатов.

Василий Алексеев, Мария Игнатова