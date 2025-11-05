Блогеру Арсену Маркаряну продлили арест до января 2026 года

Таганский районный суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей блогера Арсена Маркаряна. Его обвиняют по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Блогера задержали 23 августа. Как установило следствие, фигурант в феврале 2025 года опубликовал видео, в котором порочил память защитников Отечества. 25 августа Арсена Маркаряна отправили под стражу, он не признал вину. МВД утверждало, что фигурант прятался от правоохранителей в багажнике машины, однако блогер отверг сообщение ведомства.

В начале года прокуратура требовала возбудить дело о призывах к терроризму против господина Маркаряна. Тогда надзорный орган выяснил, что блогер в интервью призывал наносить удары беспилотниками по российским территориям. После этого фигурант уехал из России, однако 23 августа стало известно, что он вернулся в страну.

Никита Черненко