Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Блогеру Арсену Маркаряну продлили арест до января 2026 года

Таганский районный суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей блогера Арсена Маркаряна. Его обвиняют по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Блогера задержали 23 августа. Как установило следствие, фигурант в феврале 2025 года опубликовал видео, в котором порочил память защитников Отечества. 25 августа Арсена Маркаряна отправили под стражу, он не признал вину. МВД утверждало, что фигурант прятался от правоохранителей в багажнике машины, однако блогер отверг сообщение ведомства.

В начале года прокуратура требовала возбудить дело о призывах к терроризму против господина Маркаряна. Тогда надзорный орган выяснил, что блогер в интервью призывал наносить удары беспилотниками по российским территориям. После этого фигурант уехал из России, однако 23 августа стало известно, что он вернулся в страну.

Никита Черненко

Новости компаний Все