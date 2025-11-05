Временную дорогу на улице Родионова планируют открыть к концу ноября

Движение по временной объездной дороге у стройплощадки станции метро «Сенная» на улице Родионова в Нижнем Новгороде рассчитывают открыть во второй половине ноября. Об этом сообщили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде (ГУММиД). Изначально работы планировали завершить к осени.

К началу ноября на участке полностью закончили перекладку сетей связи. Наполовину готова дождевая канализация, перестроена треть сети местной канализации, на 32% завершена прокладка кабельных линий. Часть работ подрядчик намерен закончить 15 ноября. Затем у дома №11 поставят остановки.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на продление Автозаводской линии метро заключили с «Моспроект 3» в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. Изначально станции на площади Сенной и площади Свободы планировалось построить к 2026 году. Однако в декабре 2024 года губернатор Глеб Никитин сообщил о переносе сроков на конец 2026 года.

