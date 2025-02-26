Две объездные дороги появятся у стройплощадки станции метро «Сенная»

У стройплощадки станции метро «Сенная» на улице Родионова появятся две временные объездные дороги. Об этом сообщили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде (ГУММиД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема расположения двух объездных дорог у стройплощадки станции метро «Сенная»

Фото: ГУММиД Схема расположения двух объездных дорог у стройплощадки станции метро «Сенная»

Фото: ГУММиД

Работы будут вести на отрезке от начала улицы Родионова до улицы Кудьминской, его перекроют. Там расположатся оборотные тупики подвижного состава.

Одна объездная дорога будет четырехполосной, она «сместится» ближе к многоквартирным домам. Вторую, двухполосную, проложат ближе к частным домам с выходом к Казанской набережной и колесу обозрения.

Общая длина временной дороги превысит 1 км. Генподрядчик «Моспроект-3» ищет компанию, которая займется выносом сетей и устройством объездов. Работы планируется завершить к осени.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на продление Автозаводской линии метро заключили с «Моспроект 3» в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. Изначально станции на площади Сенной и площади Свободы планировалось построить к 2026 году. Однако в декабре 2024 года губернатор Глеб Никитин сообщил о переносе сроков на конец 2026 года.

Елена Ковалева