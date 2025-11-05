В Общественной палате поддержали введение SIM-карт для детей

Введение детских SIM-карт позволит защитить детей от противоправного контента и поможет устанавливать дистанционный родительский контроль. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

В августе Минцифры предложило ввести отдельную категорию SIM-карт для детей до 14 лет. Их пользователям нельзя будет регистрироваться в некоторых соцсетях, а родители смогут получить дополнительные методы фильтрации трафика своих детей, говорил глава ведомства Максут Шадаев.

«ОП РФ поддерживает введение детских SIM-карт. Данное нововведение будет эффективной мерой для формирования безопасного режима нахождения детей вне школы и установления дистанционного родительского контроля», — заявил Евгений Машаров (цитата по ТАСС).

Сейчас родители не всегда могут отслеживать геолокацию своих детей, а введение детских SIM-карт позволит решить этот вопрос, сказал член ОП. Он также отметил, что мера поможет предотвращать «вовлечение несовершеннолетних в совершение возможных противоправных действий».

В будущем функционал детских SIM-карт могут расширить, добавил Евгений Машаров. По его словам, это позволит защитить детей от «противоправного контента, материалов 18+» и увлечения азартными играми.

Сегодня Максут Шадаев заявил, что детские SIM-карты позволят родителям получать геотреки детей без необходимости подавать заявление в суд.