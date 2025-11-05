Родители будут получать доступ к геотрекам детских SIM-карт без обращения в суд
Минцифры вводит детские SIM-карты, которые позволят родителям получать геотреки детей без необходимости подавать заявление в суд. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Обязанность для всех детей все-таки оформлять SIM-карты отдельным образом,— сказал господин Шадаев на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" (трансляция велась во “ВКонтакте”).— Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей».
Ввести в оборот SIM-карты для детей до 14 лет Минцифры предложило в августе. Тогда Максут Шадаев сообщал, что пользователям таких SIM-карт будет запрещено регистрироваться в некоторых соцсетях.