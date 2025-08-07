Минцифры предложило создать детские SIM-карты

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о предложении ведомства ввести в оборот SIM-карты для детей до 14 лет. Благодаря им родители смогут получить дополнительные методы фильтрации трафика своих детей. Кроме того, пользователям таких карт будет запрещено регистрироваться в некоторых социальных сетях, отметил господин Шадаев.

Родитель заинтересован в том, чтобы таким образом не позволять своему ребенку заходить на определенные сервисы, уверил министр. Если предложение поддержат, операторов обяжут предоставлять такую услугу. «Уже родители будут вправе решать, нужны им такие SIM-карты или нет»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Каждый второй родитель проверяет содержимое детских смартфонов, следует из данных опроса «МТС медиа», который был проведен к Дню защиты детей. При этом инструментами родительского контроля пользуются только 29% опрошенных, сообщали «Ведомости» о результатах опроса. Больше всего родителей беспокоит, что их ребенок может оказаться в сектах и «опасных группах».